Boom di consensi per "Tu sci che val", l'evento che porta sul palco i talenti nascosti dei peschiciani

L’ispirazione arriva dalla tv nazionale ma il divertimento è tutto made in Peschici: grande successo per la quarta edizione del talent garganico “Tu sci che val” che proprio come il noto programma tv, porta sul palco i talenti nascosti di grandi e piccoli.

Proprio con un inno al talento si è aperta questa nuova edizione che ha dato spazio agli abitanti di Peschici con la voglia di mettersi in gioco: cantanti, attori, ballerini, musicisti e chi più ne ha, più ne metta, si sono esibiti sul palco dell’Auditorium "Paolo Granieri".

Una sala gremita che ha tifato per le due squadre, due giorni di performance (sabato 15 - domenica 16 febbraio) per scegliere i quattro finalisti che hanno messo a dura prova le scelte della giuria.

A tenere banco durante tutta la serata la simpatia dei due presentatori, anche organizzatori insieme a Mirko Losito, Francesco D’Arenzo e Anna Costante, che hanno scandito con immancabili motti di spirito i momenti salienti della serata.

Un evento che ha visto salire sul podio della serata conclusiva Rossana Maggiano e Liam Ranieri, coppia di piccoli ballerini, seguiti dal secondo posto dalla Revival Band, mentre a pari merito, Gina Rauzino una cantante solista e il duetto composto da Giacinta Biscotti e Davide De Nittis.