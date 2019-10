"Tu, ma per sempre", il nuovo libro di Roberto Emanuelli alla Libreria Orsa Minore

Roberto Emanuelli è tornato con un nuovo libro dal titolo: “Tu, ma per sempre” e farà tappa il 15 Ottobre 2019 alla Libreria Orsa Minore di San Severo (FG).



Il tour di presentazione del libro è iniziato l’8 Ottobre, in concomitanza con l’uscita ufficiale dell’opera, e porterà l’autore in giro per l’Italia ad incontrare il suo numerosissimo pubblico di lettori.



Tantissime le tappe previste dal tour e l’unica in provincia di Foggia sarà proprio a San Severo!



Il quarto libro per Roberto Emanuelli, che negli ultimi tre anni ha dato vita a ben quattro romanzi superando ogni aspettativa con la vendita di migliaia di copie. Un fenomeno letterario nato dal passaparola e dai social, ma reso solido dalla capacità di costruire storie che parlano di autenticità, uno scrittore best-seller da oltre 200.000 copie.



Un vero successo, esploso in pochi anni, quello di Emanuelli, se si pensa che il suo primo romanzo,”Davanti agli Occhi” lo ha auto pubblicato, prima di ricevere la meritata attenzione da parte di importanti case editrici come la Rizzoli.



Un successo non solo editoriale ma anche social, infatti le community di fans e lettori che seguono l’autore sono tantissime, sia su Facebook che su Instagram, tanto da essere definite dall’autore stesso una vera e propria “famiglia”.



Uno scrittore che parla d’amore e di sentimenti con le loro mille sfaccettature e lo fa in un modo così sincero, delicato ed introspettivo che arriva dritto al cuore, facendo rispecchiare il lettore nelle sue frasi e narrazioni.



“Tu, ma per sempre”, pubblicato dalla casa editrice DEA PLANETA, promette il successo dei precedenti romanzi e saranno proprio il costante contatto con il pubblico da parte dell’autore, la condivisione e la sensibilità delle sue parole le carte vincenti.