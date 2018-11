1998-2018: il Gal Meridaunia festeggia 20 anni di ininterrotta attività sul territorio dei Monti Dauni

Il Gal Meridaunia festeggia i 20 anni di attività. Lo farà con “il GUSTO TROVA CASA”, una tre giorni di seminari e incontri sui temi dello sviluppo locale ed in particolare su programmazione di Aree Interne, approccio Leader, istruzione e formazione, agricoltura, turismo che si svolgerà al 28 al 30 Novembre presso il Centro del Gusto di Troia (Ex Convento San Francesco).

“Vorremmo condividere questo momento con tutti coloro che hanno lavorato con noi” - dichiara Alberto Casoria, presidente del GAL - “siamo molto grati verso tutti coloro che hanno fatto, e fanno parte, di questo percorso iniziato 20 anni fa: colleghi, professionisti, i Comuni, le istituzioni, ma soprattutto le tante imprese beneficiarie del programma LEADER che hanno investito, assieme a noi, per la crescita dei Monti Dauni.”

Aprirà l’evento, il giorno 28 Novembre, il convegno “Monti Dauni, Passato, Presente, Futuro” dedicato ad evidenziare i risultati e l’impatto dell’Approccio LEADER sul territorio, nei 20 anni di attività del GAL. Ne è testimonianza proprio il Centro del Gusto dei Monti Dauni, ubicato nel complesso dell’ex-convento di San Francesco a Troia. L’immobile, di grande valore storico, è stato interamente rigenerato dal Gal Meridaunia nella passata programmazione Leader.

Al termine del convegno, sarà possibile visitare il Centro del Gusto, assistere allo Show cooking a cura della Federazione Italiana Cuochi di Capitanata, degustare un calice di Nero di Troia.

La giornata di Giovedì 29 Novembre è interamente dedicata alla Strategia Nazionale di Aree Interne. “Mappa dell’Italia al margine” è, infatti, il titolo del convegno che apre i lavori, che proseguiranno nel pomeriggio con sessioni tematiche dedicate a sistemi agroalimentari di qualità, turismo, istruzione e formazione. La giornata di Venerdì 30 novembre è, invece, un momento di confronto fra il territorio e le istituzioni regionali e nazionali per discutere l’approccio da utilizzare per costruire assieme il futuro dei Monti Dauni. Nello specifico, ad un momento iniziale focalizzato sullo stato dell’arte, seguirà un dibattito su come meglio coniugare l’approccio leader e il clld in vista della nuova programmazione.