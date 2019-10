Troia ospita "Sà Puglia: Saperi, Sapori e Salute", il ciclo di incontri dedicato alla corretta alimentazione

Nella settimana in cui l’ONU celebra la Giornata mondiale dell'alimentazione e ricorda la nascita, il 16 ottobre, della FAO, la Fondazione ITS Agroalimentare di Puglia nell’ambito di “Sà Puglia: Saperi, Sapori e Salute” presenta La settimana pugliese dell’alimentazione, una serie di incontri per una Corretta alimentazione e Fame Zero per imparare a conoscere, acquistare e valorizzare i prodotti agroalimentari locali.

Gli incontri, in programma dal 14 al 19 ottobre, organizzati in collaborazione con Comuni, enti di ricerca, Asl, Università, saranno ospitati da Bari, Trani, Locorotondo, Ostuni, Castellaneta, e Troia.

Il primo appuntamento del ciclo è in programma nella cittadina dauna, il 14 ottobre, alle ore 9.00, nel Centro del Gusto del Gal Meridaunia, l’agenzia per lo sviluppo del territorio, infatti, collabora alla realizzazione della giornata informativa dedicata al Ruolo dei prodotti locali nella sana alimentazione.

Introdurrà i lavori Nicola Savino, Presidente ITS Agroalimentare, e dopo i saluti del sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri e del presidente del Gal Meridaunia, Alberto Casoria, esperti, docenti e chef guideranno il pubblico alla scoperta dei prodotti locali; alla conoscenza delle proprietà nutritive ed organolettiche, e nella preparazione di piatti sani e gustosi. Alla giornata seminariale, che sarà coordinata dal direttore della UOC Geriatria dell’Ospedale Generale Regionale Miulli di Acquaviva delle Fonti, Giuseppe Baldassarre, interverrà Pasqualina Capuano, tecnologo alimentare, Michele Bruno, presidente di PugliaExpo e ideatore del Mercatino del Gusto di Maglie, lo chef, Peppe Zullo, la biologa nutrizionista, Veronica Di Gaetano, Fausta Munno titolare dell’omonima azienda agrituristica.