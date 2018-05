Alex Britti live a Troia: concerto gratuito per la Festa dei Santi

Una grande anteprima per un’estate che si preannuncia ricca di appuntamenti. Il comune di Troia si concede l’esibizione di un grande artista, che sarà ospite il prossimo 20 luglio per la Festa dei Santi. Venerdì 20 luglio, nel centro dei Monti Dauni, arriverà Alex Britti. Il vincitore di Sanremo (nuove proposte) 1999 con ‘Oggi sono io’, grande chitarrista, riproporrà i suoi più grandi successi come ‘Solo una volta’, ‘7000 caffè’, ‘Non è vero mai’, ‘Mi piaci’, ‘Lo zingaro felice’, ‘Una su un milione’, ‘Gelido’.