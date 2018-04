Alla Cremeria Letteraria omaggio a Lucio Dalla e Alda Merini

Giovedì 5 aprile alle 20,30 canzoni e poesia, musica e letteratura si fonderanno in Cremeria Letteraria a Lucera (Piazza Duomo n. 18) per tributare, nel corso di un’imperdibile serata, un omaggio a Lucio Dalla e Alda Merini.

Un vero e proprio “concerto letterario”, un viaggio sensoriale, un incontro con la bellezza incentrato su due straordinari artisti: Lucio Dalla e Alda Merini. Le canzoni del cantautore bolognese, completamente riarrangiate, si alterneranno alle indimenticabili poesie della Merini, in un progetto che coinvolge il pubblico fin dalle prime note e che ripercorre, con canzoni, poesie, aneddoti e curiosità, la loro carriera artistica. Caruso, 4/3/1943, Una casa in riva al mare, Felicità, sono solamente alcune delle canzoni che il pubblico potrà apprezzare in un evento unico nel suo genere.

Pietro Verna – chitarra e voce

Francesco Galizia – fisarmonica e sax

Leonardo Torres – piano

Gabriele Zanini – voce recitante

Info: 3273509326 - 3470850970