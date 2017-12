La tribute band Michael Jackson a Lucera

Non poteva esserci periodo migliore per festeggiare in musica una delle ricorrenze più significative. Il Natale è ormai alle porte e gli Off The Wall, Tribute Band di Michael Jackson, saranno in scena a Lucera, al Country Farm Posta di Colle, sabato 23 dicembre, per omaggiare la pop star statunitense. La band, che da oltre sette anni fa rivivere in giro per l’Italia il mito di MJ, questa volta farà tappa in questa location molto bella e particolare, provando a far rivivere, a fan e non, il mito di MJ. L’inizio è fissato per le 22.

STORIA - Gli Off The Wall nascono dall'incontro artistico avvenuto nell'aprile del 2010 tra Domenico Cirulli di Cerignola (FG) e Vincenzo Lorusso di Atella (PZ). Fin dagli inizi riscuotono grandi consensi in tutta Italia; l’esecuzione totalmente live dei brani unita allo straordinario carisma vocale del front man Vincenzo Lorusso li porta ad esibirsi in tutta Italia, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Abruzzo, Trentino e Lazio. Particolarmente rilevanti, tra gli altri, sono stati il concerto tenuto nel febbraio del 2012 a Roma presso Stazione Birra, il tempio della musica live in Italia, e la kermesse di settembre 2012 a Monopoli (BA) con la leggendaria chitarrista di Michael Jackson, Jennifer Batten. Da qui è nata una collaborazione con l’artista americana, che dura a tutt’oggi, e che ha portato la band a una seconda esibizione, in teatro, sempre con la leggenda Batten, e con un cast di ballerini, nel marzo 2015. Ancora, terzo e non ultimo incontro, in maggio 2016, sempre in teatro con la splendida esibizione al fianco di Jennifer Batten. Inoltre, il curriculum dei suoi elementi vanta collaborazioni con grandi artisti come Dodi Battaglia, Ron, Tosca e Sasha Torrisi (ex voce Timoria). La band è così composta: Vincenzo Lorusso, voce, coreografie, costumi e programmazione sequencer; Donato Monterisi, chitarre; Domenico Cirulli, piano, synth e programmazione sequencer; Vito Balzano, batteria; Domenico Chiarella, basso.