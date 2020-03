In occasione della Festa della Donna, GarganoNaTour ed Elda Hotel per domenica 8 marzo organizzano il Trekking della Donna in Foresta Umbra, un'escursione alla riscoperta del ruolo della donna e del femminile attraverso la natura, guidati dalla guida turistica-ambientale Luisa Arena.



Quello che le camminatrici faranno sarà sentire, percepire la Foresta solo come una donna sa fare, usando la sua follia ovvero la sua capacità di andare oltre la razionalità.

La Natura è donna, lo è la Foresta, lo è la Terra madre, dunque quale migliore occasione di un trekking per sole donne nel cuore del Patrimonio UNESCO della Foresta Umbra?



Il percorso sarà di circa 6 km di livello turistico e a fine escursione si potrà partecipare al pranzo convenzionato presso il nuovo Ristorante il Rifugio di Elda Hotel.



Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al 3931753151 o a info@garganonatour.it.