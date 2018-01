Il tour di ‘Tre sull’altalena’ fa tappa a Foggia: la commedia di Lunari in scena al Giordano

Oltre 1300 spettatori, finora, hanno applaudito “Tre sull’altalena”, la commedia scritta da Luigi Lunari e diretta dal regista Roberto Negri, che andrà in scena al Teatro Umberto Giordano di Foggia venerdì 23 febbraio 2018. L’opera teatrale è nel cartellone del Teatro Abeliano, a Bari, dove gli spettacoli in programma il 24 e 25 febbraio 2018 registrano già il tutto esaurito con circa 700 spettatori che si aggiungeranno a quelli che hanno ammirato “Tre sull’altalena” a Lucera (dove si è tenuta l’anteprima nazionale), Roma, Napoli e Milano.

POTERE ALLE DONNE. “Tre sull’altalena” è una commedia brillante, nata da un testo di Luigi Lunari che, nella sua versione originale, vede protagonisti tre uomini e una donna. Il testo è stato tradotto in 27 lingue e la commedia originale è stata rappresentata in tutto il mondo. Luigi Lunari, recentemente, ha riscritto il testo che – nella nuova versione – prevede i ruoli da protagonisti interpretati da tre donne, con la presenza di un solo personaggio maschile. La vicenda è caratterizzata da dialoghi e monologhi ricchi di ironia, scritti in maniera intelligente e divertente in modo da offrire al pubblico molteplici spunti di riflessione. Regista dello spettacolo è Roberto Negri. Con Stefania Benincaso, attrice teatrale e televisiva lucerina, saranno sul palcoscenico altre due bravissime e collaudate attrici: Arianna Gaudio e Stefania Aluzzi, mentre il ruolo maschile sarà interpretato da Nicola Ciccariello. Le scenografie sono state realizzate da Giacomo Martelli, musiche di Marcello Fiorini, foto di scena Marco Borrelli. “Tre sull’altalena” è una produzione “Apulia, arte, turismo e cultura”.

L’ATTRICE STEFANIA BENINCASO. A soli 31 anni, Stefania Benincaso ha già lavorato in teatro al fianco di Nando Gazzolo, Carlo Alighiero, Fabrizio Frizzi e Giacomo Rizzo. Sta per debuttare accanto a Lorenzo Flaherty nello spettacolo "Donne che non si arrendono". Stefania Benincaso è stata protagonista anche in tv in un episodio di “Amore criminale” per Rai 3 e in “Alta infedeltà” per Real Time. L’esordio come produttrice l’ha portata a puntare su uno spettacolo che, dopo l’anteprima nazionale di Lucera, sta conducendo l’inedita versione di “Tre sull’altalena” nei cartelloni italiani della stagione teatrale 2018. Nel suo percorso, oltre al diploma di Laurea in Arti e Scienze dello Spettacolo conseguito a La Sapienza con un 110 e lode, ci sono un Master in Gestione della Produzione cinematografica e televisiva e la Scuola di recitazione “Duse International” di Francesca De Sapio.

PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO i biglietti possono essere acquistati su bookingshow, oppure al Teatro Regio di Capitanata (Chiesa Beata Maria Vergine del Rosario), in via Guglielmi 8, a Foggia (info 3478381608), dal martedì al venerdì ore 18-20.30 e il sabato ore 10-12.30 e 18.30-20.30. I biglietti per lo spettacolo, inoltre, sono in vendita anche a Lucera, sede ProLoco, Piazza Nocelli 4, con infoline ai seguenti recapiti telefonici 0881545374 e 3282882334. Platea e palchi di prima e seconda fila 12 euro, palchi terza fila e Loggione 10 euro.

Per associazioni e gruppi è previsto il ridotto, ticket 7 euro acquistabili solo al botteghino del Teatro Regio, presso la Proloco di Lucera e al botteghino del Teatro Giordano la sera dello spettacolo dalle ore 18 alle ore 21.