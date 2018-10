‘Tre papà per un bebè’ apre la nuova stagione di ‘Foggia a Teatro’

Comincia subito con una commedia la quinta edizione di Foggia a Teatro, la rassegna allestita al Teatro del Fuoco con otto appuntamenti da ottobre a maggio prossimo.

Il primo è in programma venerdì 19 ottobre (sipario ore 21) e vedrà come protagonisti Mario Zamma, Nicola Canonico, Giuseppe Cantore e Alessia Fabiani nello spettacolo intitolato “Tre papà per un bebè”.

Si tratta di una recita molto rodata che da anni sta visitando i palcoscenici di mezza Italia, raccontando la storia di tre uomini che vivono nella stessa casa, un donnaiolo incallito, un ginecologo vergine e un omosessuale bizzarro, ciascuno con vizi, virtù e soprattutto una vita serenamente pianificata. A scombussolare il tutto ci pensa l’arrivo di un bambino, con l’aggravante della presenza tutt’altro che discreta di una donna seducente.

Tra pannolini, pappe e ninna nanne, i tre dovranno misurarsi con una situazione del tutto nuova, problemi nemmeni immaginati, generando situazioni comiche e a volte grottesche. Non mancheranno le riflessioni, i momenti di tenerezza e di poesia, interrotti tra gag esilaranti, grazie a un cast affiatato che accompagnerà il pubblico verso un finale inaspettato.

L’inizio è quindi subito in grande stile per la nuova proposta artistica che riesce a coniugare teatro, musica e danza, sempre spaziando su tutto il repertorio del divertimento, dalla commedia al musical e finendo all’operetta. Nelle quattro precedenti stagioni, il tutto esaurito ha caratterizzato quasi sempre (anche con frequenti repliche) il teatro di Vico Cutino, ormai divenuto un centro irrinunciabile del panorama teatrale dell’intera Capitanate e di Foggia in particolare.

Informazioni e abbonamenti:

Telefono: 0881-530840 o 333-2523400 o 333-7022800

chiccodimusica@libero.it