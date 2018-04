La 'Traviata' di Verdi al teatro 'Giannone' di San Marco in Lamis

La Compagnia lirica “I Belcantisti”, con il patrocinio del Comune di San Marco in Lamis, l'Accademia Lirica Umberto Giordano, l'Associazione Musicale Bel Canto di Foggia è lieta di annunciare la messa in scena, presso il Teatro del “Giannone” (sabato 21 aprile: ingresso ore 20.30 – sipario ore 21.00), del capolavoro di Giuseppe Verdi, “La Traviata” sotto la direzione artistica del M° Luciano NATALE. Interpreti: Violetta, soprano Sachimi Yamada Alfredo Germont, tenore Yoosandg Yoon Giorgio Germont, baritono Giorgio Germont Nunzio APRILE, maestro concertatore; Nazario VASCIARELLI, voce narrante; Maria Gabriella CIANCI, regia Davide LONGO, responsabile di produzione. Biglietti (posto unico) disponibili presso il Tabacchi “Cursio” di Porta San Severo, “Ottica Stilla” in C.so Matteotti e “Piante e Fiori Padre Pio” in Via Amendola, "Amedeo Gioiellieri" in C.so Matteotti. Per tutte le info: 340 4883144