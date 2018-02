'Tratto da una storia vera', lo spettacolo di Valerio Millefoglie al Piccolo Teatro Impertinente

Nuovo appuntamento per la stagione di teatrale della Piccola Compagnia Impertinente. Sabato 10 e domenica 11 andrà in scena lo spettacolo 'Tratto da una storia vera' di Valentino Millefoglie, con Natalia Bernal, Alessio Cascione, Asia Correra, Michele Correra, Victoria Ferreri, Camilla Manzi, Claudia NArdella, Giulia Palumbo, Chiara Panunzio e Giammarco Pignatiello.

Valerio Millefoglie accompagnerà 10 ragazzi alla scoperta di storie da raccontare sul palco.



Un cartello al termine della città delimita la fine di Foggia e l’inizio della storia di Asia, che vive proprio lì, in una casa di campagna.

Camilla farà un’inchiesta di strada chiedendo ai passanti qual è l’oggetto che più desiderano nella loro vita e con le loro risposte aprirà la bottega ispirata a un libro di Stephen King: “Cose preziose a Foggia”.

Michele racconterà il suo incontro ad Apricena con una nonna di 115 anni.

“Chi è nato in questa città è cresciuto con una parola ricorrente: bombardamenti. Capii che ciò che mi interessava era la comunità messa in fuga”, racconta Michele Cusano, fondatore della Società Psicologi d’Emergenza. Queste sono solo alcune delle dieci storie che saranno raccolte nell’arco di una settimana nel nostro territorio e poi messe in scena al Piccolo teatro impertinente. Un laboratorio di scrittura di reportage narrativi che diventano spettacolo.

Valerio Millefoglie ha pubblicato i libri "Manuale per diventare Valerio Millefoglie" (Baldini&Castoldi Dalai editore), "L’attimo in cui siamo felici" (Einaudi), "Mondo piccolo. Spedizione nei luoghi in cui appena entri sei già fuori" (Contromano Laterza). Ha inciso il disco "I miei migliori amici immaginari". Suoi scritti sono apparsi sulle riviste cartacee Il Venerdì, Linus, Rolling Stone e su vari magazine online. Collabora con La Repubblica pubblicando reportage e ritratti dal taglio narrativo.

Per info /o prenotazioni

3206212489 - 08811961158

info@piccolacompagniaimpertinente.com