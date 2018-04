'Trattamento di fine rapporto': lo spettacolo di Lucio Pierri al Teatro del Fuoco

Ancora una commedia di grande attrattiva e divertimento occuperà il settimo appuntamento della rassegna Foggia a Teatro, in programma venerdì 13 aprile alle 21, come sempre al Teatro del Fuoco.

Sul palco sarà messo in scena lo spettacolo “TFR – Trattamento di Fine Rapporto” per la regia di Lucio Pierri, pure autore e interprete della recita assieme a un cast di rilievo composto anche da Davide Marotta, Yuliya Mayarchuk e Massimo Carrino, con la partecipazione di Ernesto Lama e Rosaria De Cicco.

La storia racconta, in chiave comica, vicende dei nostri giorni in cui entrano questioni sociali, economiche, occupazionali e immancabilmente politiche, poggiate su uno stabilimento per la produzione di pannelli fotovoltaici.

Ci sono tre operai disposti a tutto pur di salvare il proprio posto di lavoro nella fabbrica, un imprenditore cinese a capo di una cordata pronto a rilevare l’azienda per trasformarla in un enorme centro massaggi, un europarlamentare colluso con la malavita. E sullo sfondo, il dramma neanche tanto comico della salvaguardia dei diritti che spesso vengono presentati favori o posti come dei privilegi.

Risate e riflessioni, quindi, per la rassegna che da ottobre dell’anno scorso ha già proposto nomi di grande importanza del teatro italiano come Lina Sastri, Gigi Savoia e Gianni Parisi, Carlo Buccirosso, Sandra Milo, la Compagnia Italiana di Operette, e in attesa del gran finale del 18 maggio di Musical Ensemble con un tributo dedicato tutto a Totò.

Informazioni

Telefono: 0881-530840 o 333-2523400 o 333-7022800

www.chiccodimusica.it

chiccodimusica@libero.it