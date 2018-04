Toti e Tata a Foggia con 'Il cotto e il crudo'

Li abbiamo visti e rivisti in decine e decine di puntate delle loro sit-com televisive, in cui hanno a turno deriso, esaltato, esasperato pregi e difetti della vita e della società pugliese, creando infiniti “tormentoni” rimasti scolpiti nella memoria e nel linguaggio comune degli spettatori di tutte le età.



Sono Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo – ovvero il celebre duo comico barese Toti e Tata nato nel 1985 – che lunedì 23 aprile 2018 dalle ore 21:00 alle ore 23:30 saliranno sul palco del teatro comunale Umberto Giordano di Foggia (Fg) per lo spettacolo “Il cotto e il crudo,



In un continuo scambio di battute, i due attori affronteranno argomenti di attualità come la crisi economica, la situazione politica e l’energia pulita, alternati a ricordi d’infanzia, poesie ed esercizi di linguistica.



Torneranno a grande richiesta poiché i biglietti lo scorso 27 dicembre 2017 finirono prima che uscisse la pubblicità ,quindi correte da tutti i punti vendita Bookingshow oppure on Line .