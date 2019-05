Toti e Tata a San Giovanni Rotondo: sorrisi e solidarietà per i piccoli pazienti della Pediatria dell’Ospedale Casa Sollievo

Tutto è pronto per il tradizionale e imperdibile appuntamento con il sorriso e con la solidarietà. Venerdì 24 maggio, presso il Centro di Spiritualità “Padre Pio” a San Giovanni Rotondo, torna la sesta edizione di “Destinazione Speranza”, l’iniziativa benefica volta a raccogliere fondi per regalare un viaggio a Lourdes ai piccoli pazienti della Pediatria Onco-Ematologica dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza.

Forte del successo della precedente edizione, anche quest’anno Destinazione Speranza affiderà la serata al duo comico pugliese per eccellenza: Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, meglio noti come Toti e Tata. I due porteranno in scena le esilaranti fatiche del loro ultimo progetto teatrale “Tutto il mondo è palcoscenico”, spettacolo che ha già segnato sold out in molti teatri pugliesi. “Tutto il mondo è palcoscenico e gli uomini e le donne sono solo attori. Hanno le loro uscite e le loro entrate e nella vita ognuno recita molte parti”.

Così scriveva Shakespeare ed è da qui che prende il via quello che dovrebbe essere il racconto semiserio della vita del drammaturgo inglese, ma ecco che tra battute e giochi di parola il teatro diventa spunto per prendere la moglie di Shakespeare, affiancarla a due bambine, una inglese e una svedese, e ritrovarsi in quella che è una comicità che promette divertimento assicurato, spaziando tra il serio e il faceto e non mancando di regalare momenti di riflessione, sempre con il sorriso e mai

dimenticando il nobile scopo della serata.

“Uno spettacolo per chi ama il teatro in generale e quello comico in particolare. Ma soprattutto uno spettacolo per quelli che avrebbero preferito rimanere a casa, stravaccati sul divano. Beati loro!” Se volete regalarvi un sorriso, ma soprattutto regalare una speranza, non vi resta che partecipare allo spettacolo e rendervi partecipe di un’iniziativa che vi riempirà il cuore.

Venerdi 24 maggio 2019, ore 20.30 Centro di Spiritualità “Padre Pio”, San Giovanni Rotondo.

Per info e prenotazione biglietti rivolgersi alla Segreteria della Direzione Amministrativa dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza al numero 0882.410292.

Prevendite presso:

-Ottica Grifa - Piazza Don Bosco, 5 - San Giovanni Rotondo

-Gioielleria Amedeo - Corso Matteotti, 166 - San Marco in Lamis

E chi non potrà partecipare ma vorrà dare lo stesso il suo sostegno potrà farlo con una donazione

libera rivolgendosi ai suddetti indirizzi.