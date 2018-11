Torremaggiore, al via la stagione di prosa 2018/2019 del Teatro Luigi Rossi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Daniele Pecci, Emilio Solfrizzi, Paola Minaccioni, Stefania Rocca, Giuseppe Battiston. Questi gli artisti di punta che si esibiranno al Teatro “Luigi Rossi” di Torremaggiore per la nuova stagione di prosa organizzata dal Comune di Torremaggiore con il Teatro Pubblico Pugliese. Sarà la “Traviata” di Giuseppe Verdi, spettacolo fuori abbonamento con l’allestimento completo curato dall’associazione musicale bandistica “Città di San Severo”, ad aprire ufficialmente la stagione il 25 novembre. “Anche quest'anno l'assessorato alla Cultura ha privilegiato il teatro di prosa, cercando di spaziare tra diversi generi: un classico della letteratura come “Il fu Mattia Pascal”, una commedia brillante quale “A testa in giù”, un monologo appassionato sull'amore per la propria terra rappresentato da “Frichigno” della “Piccola Compagnia Impertinente”, una pièce di attualità come “Squalificati” e una biografia originale quale “Churchill” - commenta l’assessore Maria Pia Zifaro che prosegue - “La “Scena dei ragazzi”, il cartellone dedicato ai più giovani, ha in programma tre spettacoli pomeridiani per famiglie, riconfermando la nostra scelta di coinvolgere anche i bambini nel percorso di diffusione della cultura teatrale quale strumento indiscusso di crescita culturale: si comincia con una “Cenerentola” musicale, a seguire una fiaba dal lieto fine divertente e poetica come “Il principe felice con lieto fine”, per finire con un esilarante “Sherek”. Sarà infine replicata l’iniziativa a “Natale regala il teatro”. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura in via della Costituente 29 (2° piano) oppure telefonare allo 0882391111 (interno 141). Abbonamenti a partire dal 19 novembre dal lunedì al venerdì dalle 12:30 alle 13:30 e il martedì dalle 16:30 alle 18:30 presso l’Ufficio Cultura.