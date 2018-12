Torremaggiore celebra la Peranzana con "Olio e pasta in festa"

Appuntamento con l'olio e l'oliva di Peranzana a Torremaggiore il 14 e 15 dicembre. "Terre di Peranzana. Olio e pasta in festa" è il titolo della manifestazione organizzata, tra gli altri, dal Consorzio e dall'Associazione Peranzana e patrocinato anche da Regione Puglia e Comune di Torremaggiore. Una festa per celebrare le eccellenze del territorio: l'olio extravergine di Peranzana, pregiata cultivar dell'Alto Tavoliere e la pasta artigianale per un connubio perfetto di aromi e sapori.

Un percorso di sapori e profumi, un evento che vedrà esibirsi grandi chef e cuochi di Capitanata abbinati a qualificate aziende di pasta artigianale in una gara di cucina appassionante e creativa grazie alla quale si potranno gustare originali e rinomati piatti. Inoltre stand enogastronomici e show cooking, seminari di studi e spazi musicali faranno da cornice alla prima edizione di un evento che punta a diventare un appuntamento fisso della Città torremaggiorese.