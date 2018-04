Torremaggiore, una mostra di cappelli d'epoca nelle domeniche di aprile

“Tanto di cappello” è il titolo della mostra di cappelli d’epoca in programma per tre domeniche di aprile (8, 15 e 29) al Castello Ducale di Torremaggiore. L’evento è organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune torremaggiorese. Domenica 8 aprile inaugurazione alle 18:30 con gli interventi dell’assessore comunale alla Cultura, Maria Pia Zifaro; della collezionista Marilù Piccolantonio; della docente di fashion design all’Accademia di Belle Arti di Foggia, Franca Corrado; dell’allestitrice della mostra, Maria Pia Rubino. Domenica 15 aprile alle 18:30, dopo l’intervento della critica e storica dell’arte Bianca Tosatti, spazio all’installazione estemporanea di cappelli che punterà a coinvolgere i visitatori che saranno invitati a portare un cappello qualsiasi da appendere su un supporto di grandi dimensioni piazzato nel cortile del Castello. Sabato 21 aprile, dalle 17 alle 20, laboratorio creativo a cura della ditta “Ramar” riservato a 20 partecipanti di cui 10 dovranno essere under 30. Domenica 29 aprile alle 18:30 conferenza all’interno della quale rappresentati della “Ramar” di Foggia racconteranno l’esperienza della bottega artigiana sopravvissuta all’industrializzazione e l’esperienza attuale in una case history di successo. A seguire l’intervento di Christian Caliandro, docente di Storia dell’Arte contemporanea dell’Accademia di Belle Arti di Foggia. A concludere ci sarà l’apertura della mostra collaterale di cappelli decorati durante il laboratorio creativo. Di seguito i giorni e gli orari di apertura al pubblico della mostra Domenica 8 aprile ore 18,30-21 Domenica 15 aprile ore 11,30-13 e 18,30-21 (contestualmente apertura Museo Civico e mostre con visita guidata) Domenica 29 aprile ore 11,30-13 e 18,30-21 (contestualmente apertura Museo Civico e mostre con visita guidata)