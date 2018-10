Torremaggiore: grande successo per la prima edizione di “Olio e Contorni”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Grande successo di pubblico per la prima edizione di “Olio e Contorni”, la manifestazione dedicata all’olio e all’oliva di Peranzana, organizzata dal Comune di Torremaggiore, che si è svolta nell’ultimo fine settimana nella Città dell’Alto Tavoliere. L’evento è stato patrocinato dall’Associazione Nazionale “Città dell’Olio”, cofinanziato dalla Regione Puglia e hanno contribuito all’organizzazione l’Associazione e il Consorzio della Peranzana, la Confcommercio, le aziende agricole e le attività commerciali del territorio che hanno collaborato assieme al comitato organizzatore. “Siamo decisamente soddisfatti per i riscontri di affluenza e gradimento che ha ottenuto la kermesse che aveva in programma i due grandi eventi con Gene Gnocchi e Federica Carta, i quali hanno fatto registrare un vero e proprio “sold out” sia in piazza che al Teatro Rossi – commenta il Sindaco di Torremaggiore, Pasquale Monteleone – Ben riusciti anche tutti gli altri appuntamenti che componevano il “cartellone” di “Olio e Contorni” e che hanno movimentato migliaia di persone, attirando nella giornata di chiusura anche visitatori provenienti da regioni vicine nonostante le avverse condizioni meteo. Sono stati premiati gli sforzi che Amministrazione comunale e comitato organizzatore hanno compiuto in questi mesi. Proporre una manifestazione dai contenuti qualitativamente pregevoli era il nostro obiettivo che rientra appieno in quello che è lo spirito che anima la nostra azione amministrativa votata al sostegno alla nostra economia locale, alla valorizzazione della nostra tradizione enogastronomica e delle nostre specificità, all’attenzione verso le nuove generazioni attraverso iniziative culturali e di intrattenimento di valore – prosegue il primo cittadino che conclude – Torremaggiore e la sua AgriCultura sono ormai realtà positive e ben visibili nel panorama di Capitanata e bisogna essere pronti, come Comunità, a lavorare unitariamente, sempre, per consolidare i risultati finora raggiunti e tagliare ulteriori traguardi. Questa volta lo abbiamo fatto con ottimi risultati e per questo motivo ringrazio di cuore tutti gli attori che si sono impegnati affinché la scommessa “Olio e Contorni” fosse vincente. Inizieremo fin da subito a lavorare per l’edizione 2019 della manifestazione”. Per ulteriori e dettagliate informazioni è possibile consultare il sito www.olioecontorni.it Oppure la pagina Facebook www.facebook.com/olioecontornitorremaggiore/

