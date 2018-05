Torremaggiore: il Museo civico aderisce alla “Festa dei musei” nel fine settimana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Anche il Museo Civico di Torremaggiore aderisce alla “Festa dei Musei”, giunta alla terza edizione, in programma sabato 19 e domenica 20 maggio e che quest’anno coinvolgerà anche i poli museali di Foggia, Manfredonia e Siponto. “Siamo orgogliosi di aderire a questa iniziativa poiché utile a mettere in risalto le specificità del nostro museo e, più in generale, le bellezze della nostra città – commenta il Sindaco di Torremaggiore, Pasquale Monteleone – Tutto questo grazie ad un evento che coinvolge l’intera rete museale con un ricco calendario di manifestazioni destinate a tutti i tipi di pubblico”, conclude il primo cittadino. Tema di quest’anno: “Musei iperconnessi: nuovi approcci, nuovi pubblici”, il cui argomento centrale è la connettività e la creazione del Sistema Museale Nazionale, nella prospettiva di una piena e integrata valorizzazione delle numerose e differenti realtà che rappresentano il patrimonio culturale italiano. Il Comune di Foggia, con i bus dell’azienda ATAF e previa prenotazione (tel. 3427622106), garantirà il collegamento tra il Museo Civico di Foggia, il Museo Nazionale di Manfredonia, il Parco Archeologico di Santa Maria di Siponto, l’Associazione “La Pelandra” (previa prenotazione tel. 3336604102). Saranno altresì garantiti i collegamenti anche con Castel Fiorentino e il Museo Civico Castello de Sangro di Torremaggiore. PROGRAMMA Domenica 20 maggio Apertura dalle ore 12,30 sino alle ore 21,30 con ultimo ingresso alle ore 21,00 Museo civico di Torremaggiore Sabato 19 maggio ore 19,00 -20,00) Concerto di musica classica nelle sale del Museo ore 20,00 -22,00) Visite crepuscolari (con guide tradizionali). Contestuale esposizione temporanea di elaborati dagli studenti delle classi dell’Istituto Superiore Fiani-Lecissotti nell’ambito del progetto PON. “Il territorio: conoscere per passione”. Domenica 20 maggio Dalle ore 10,30: “Teche scoperte” Laboratori di archeo-caccia per famiglie (rivolto a famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni) Attraverso una grande caccia al tesoro, i bambini insieme ai genitori (o adulti accompagnatori) scopriranno giocando i reperti del museo civico. Ore 19,00 – 21,00: Visite crepuscolari (visite guidate tradizionali) Museo civico e contestuale visita al castello Ducale. Contestuale esposizione temporanea di elaborati realizzati dagli studenti delle classi dell’Istituto Superiore Fiani-Lecissotti nell’ambito del progetto PON. “Il territorio: conoscere per passione”. Info: 0882 391111

