torremaggiore: ecco il cartellone degli eventi natalizi approntato dal comune

Saranno il concerto del “North Carolina Gospel Choir” (21 dicembre alle 20:30) e il “Magic Family Show” di Alexis Arts (22 dicembre alle 20 e alle 21) gli eventi di punta del cartellone degli eventi natalizi approntato dall’Amministrazione comunale di Torremaggiore. Un calendario di appuntamenti itinerante che abbraccerà diversi luoghi della Città dell’Alto Tavoliere: dal Teatro “Luigi Rossi” al Castello Ducale fino a via Fiani. Accensione dell’albero sabato 8 dicembre alle 19:30 in piazza della Repubblica. Nello stesso giorno, alle 11:30, è inoltre prevista l’inaugurazione del parco giochi attrezzato per i bambini diversabili in Villa Comunale.

Spazio anche all’olio e all’oliva di Peranzana con “Olio e pasta in festa”, evento gastronomico organizzato da Consorzio e Associazione della Peranzana il 15 dicembre alle 17:30 in piazza Incoronazione “Un insieme di appuntamenti che vanno incontro ai gusti del pubblico, alle istanze della cittadinanza e alla voglia di vivere il periodo delle festività natalizie con spirito gioioso, per adulti e piccoli, senza dimenticare le tradizioni culturali ed enogastronomiche del nostro territorio. Un doveroso ringraziamento all’assessorato alla Cultura e alle tante associazioni cittadine per il lavoro di squadra che abbiamo compiuto in un breve lasso di tempo e che ha prodotto un’offerta qualitativamente valida e che siamo certi raccoglierà il giusto apprezzamento da parte del pubblico”, commenta il Sindaco di Torremaggiore, Pasquale Monteleone . Per ulteriori e dettagliate informazioni è possibile consultare la pagina https://www.facebook.com/nataleatorremaggiore/