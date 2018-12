Torremaggiore, domani accensione dell’albero di Natale e inaugurazione del parco giochi inclusivo per bambini disabili

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Appuntamento alle 19:30 in piazza della Repubblica, domani, sabato 8 dicembre a Torremaggiore, per l’accensione dell’imponente albero di Natale che segnerà il via ufficiale al calendario degli eventi natalizi approntato dal Comune torremaggiorese. “Sarà l’occasione per ritrovarci tutti in un clima armonioso e festoso e per fare gli auguri a tutta la cittadinanza – commenta il Sindaco, Pasquale Monteleone – Quest’anno abbiamo voluto arricchire gli addobbi cittadini con l’installazione della filodiffusione che allieterà torremaggioresi e non con la musica durante tutto il periodo delle festività”.

Altro evento di giornata alle 11:30 in Villa Comunale dove sarà inaugurato il nuovo parco giochi inclusivo, un luogo di divertimento capace di accogliere i bambini con disabilità. “Siamo particolarmente orgogliosi perché siamo riusciti, ancora una volta, a fornire risposte alle istanze dei cittadini attraverso la realizzazione di un’opera finanziata dalla Regione che il Comune ha cofinanziato. La Villa Comunale, riaperta dopo anni di chiusura grazie alla nostra Amministrazione, si impreziosisce ulteriormente e siamo davvero felici di poter inaugurare il nuovo parco giochi proprio all’inizio delle festività natalizie, un tempo di felicità per famiglie e per i bambini che adesso potranno svagarsi ulteriormente con nuovi giochi”, conclude il primo cittadino.