Torremaggiore: ecco le attività di fine anno del civico liceo musicale 'Luigi Rossi'

Il civico liceo musicale “Luigi Rossi” di Torremaggiore ha promosso una rassegna di manifestazioni musicali ed artistiche che si terranno dall’11 al 17 maggio 2018. Sarà una settimana di eventi, saggi e concerti a cui parteciperanno i docenti e gli allievi della scuola musicale torremaggiorese. Le manifestazioni inizieranno con la seconda edizione del concorso nazionale per giovani talenti musicali “Premio Nazionale Civitas 2018 - Giovani Talenti”, indetto al fine di valorizzare e promuovere i giovani musicisti ed artisti a livello locale e al di fuori del comprensorio territoriale. Il concorso vedrà infatti la partecipazione di numerosi allievi provenienti da altre scuole e dai conservatori, nonché di giovani concertisti suddivisi per categorie musicali e per fasce d’età. La giuria sarà composta da una commissione di musicisti di fama indiscussa e di comprovata attività artistica. Il concorso è una novità a cui la scuola musicale “Rossi” ha dedicato molto impegno, soprattutto nella persona del maestro Antonio Carretta che ha curato il coordinamento artistico della manifestazione. La rassegna musicale proseguirà con i saggi ed i concerti svolti rispettivamente dagli allievi e dai docenti del civico liceo musicale. I saggi costituiscono sempre un obiettivo importante per gli allievi che, in quest’occasione, possono mettere in pratica quanto appreso con dedizione ed impegno durante l’anno, dimostrando così i risultati raggiunti con la guida dei docenti. Perciò le esibizioni degli allievi vengono riproposte ogni anno, apportando elementi di novità e di originalità al fine di stimolare i giovani esecutori alla creatività e ad un apprendimento attivo dell’arte musicale. Al fine di valorizzare al massimo le potenzialità educative della musica, nell’ottica di una formazione rivolta a tutti e per la vita, sono previsti anche i concerti tenuti dai docenti che dimostreranno, esibendosi, la propria professionalità nonché la soddisfazione e la gratitudine per la fiducia accordata loro dal consiglio di amministrazione e dai genitori nell’affidargli la preparazione dei ragazzi. A chiusura del percorso scolastico e musicale annuale, il prossimo 27 maggio, si terrà nell’atrio della scuola elementare “San Giovanni Bosco” una manifestazione artistica all’aperto, con la quale si intende omaggiare e ringraziare tutti i soggetti coinvolti nelle attività del civico liceo musicale “L.Rossi”: il Comune di Torremaggiore per il proprio patrocinio, il consiglio di amministrazione, il direttore amministrativo ed il collaboratore scolastico della scuola musicale, i docenti, gli allievi e i genitori, nonché le associazioni che hanno collaborato alla realizzazione delle manifestazioni.