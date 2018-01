Torremaggiore: concluse le due settimane di visita degli studenti della città di Buffalo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si sono concluse le due settimane del terzo anno di scambio culturale con la 'Buffalo University' favorito da quello che, da tre lustri, fa di Torremaggiore e di Buffalo negli Stati Uniti, città gemelle. Il percorso è promosso e seguito dalle due “Sister city association” delle due città. Quest'anno, oltre alle attività didattiche che si sono svolte in orario curricolare, sono state programmate giornate di scambio culturale con altri ordini di scuole, oltre all'organizzazione di un percorso storico-artistico della città che ha abbracciato un'epoca storica poco conosciuta dagli studenti americani.

Questi, hanno apprezzato l'entusiasmo e il calore con cui sono stati accolti dalla scuola del primo circolo 'San Giovanni Bosco' e dalla cittadina torremaggiorese più in generale. “Per molti di loro è stata un'esperienza indimenticabile che porteranno sempre nel cuore, per noi, una occasione di crescita e di arricchimento culturale. La loro testimonianza ci inorgoglisce, ci sprona all'apertura di sempre nuovi orizzonti e ricompensa sicuramente gli organizzatori della fatica e dell'impegno profusi per la realizzazione e la riuscita di questo progetto. Sono stato quindi onorato di accogliere gli studenti americani a Palazzo di Città in visita istituzionale” ha detto il sindaco Lino Monteleone.

Gli studenti, nel corso della loro permanenza a Torremaggiore, rientrante nelle attività legate al gemellaggio culturale tra la scuola 'San Giovanni Bosco' e il 'Department of Elementary Education and Reading Buffalo State College', hanno scrutato la tanta bellezza di cui la cittadina dell’Alto Tavoliere è custode. Attraverso le visite guidate hanno potuto visitare approfonditamente il Castello Ducale, la Biblioteca comunale, il Borgo Antico con le sue Chiese e il Cimitero monumentale. L’associazione “Borgo Antico” di Torremaggiore, assieme alla scuola e con il contributo del Comune, ha inoltre organizzato una cena in stile medievale con attenzione alle tradizioni pugliesi, decisamente apprezzate dagli americani.

