‘Torneo di calcio Antonio Manfrini’: a San Giovanni la solidarietà a tempo di musica e sport

Solidarietà a tempo di musica e di sport. Questi gli ingredienti della manifestazione “Torneo di calcio Antonio Manfrini”, che prenderà il via il 7 settembre. L’idea, nata dall’iniziativa delle associazioni ‘Missione Africa onlus’ e ’Antonio Manfrini’, in collaborazione con il Comune di San Giovanni Rotondo, Assoalbergatori e BCC ha scopi di solidarietà e porterà la Nazionale Italiana Jazzisti (NIJ), a confrontarsi in un triangolare calcistico, dedicato alla memoria di Antonio Manfrini, indimenticato direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione del nosocomio di san Pio, contro una selezione della Banca del Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo e di Casa Sollievo della Sofferenza; ma anche in una serata musicale che vedrà protagonisti, prima di indossare le scarpette chiodate, i rappresentanti della nazionale jazzisti in un concerto di beneficenza in piazza Dei Martiri. La NIJ è una squadra di calcio formata da musicisti e operatori di jazz. Fondata nel 2013, è diventata un’associazione onlus con lo scopo di raccogliere fondi per solidarietà. In quasi 5 anni di attività ha raccolto circa 60mila euro.

L’appuntamento è per il prossimo fine settimana, con il concerto che avrà inizio alle 21 del 7 settembre e con il torneo calcistico, con fischio d’inizio, allo stadio ‘Antonio Massa’, alle ore 14.30 dell’8 settembre. L’incasso (biglietto ingresso 5 euro) sarà devoluto in beneficenza a sostegno dell’iniziativa di scolarizzazione (ogni retta costa 150 euro l’anno) dei bambini in Benin e Kenya. Attualmente l’associazione Missione Africa onlus segue 600 ragazzi nei due paesi africani.

“Ringrazio il dottor Agostino Trombetta e quanti si sono resi disponibili per l’organizzazione di un evento che supera gli spalti di uno stadio e le mura di una piazza per raggiungere il continente africano e regalare speranza a tanti bambini. Per questo l’Amministrazione comunale ha stretto un patto di solidarietà con gli organizzatori, mettendosi al loro fianco a sostegno di una iniziativa che si muove sui canali di un rinnovato sentimento di condivisione della sofferenza e della speranza, facendosi promotrice di dare sollievo a chi deve fare i conti con la dura realtà della propria quotidianità. Mi auguro che i sangiovannesi, ma anche dai paesi vicini, rispondano all’appello degli organizzatori per dare sostanza a un progetto di solidarietà», evidenzia il sindaco Costanzo Cascavilla.

All’appello degli organizzatori hanno risposto in tanti. Ci saranno Costantino Ladisa, sassofonista, presidente della Nazionale Italiana Jazzisti, Max De Tomassi (IN FOTO), storica voce di RAI Radio1 e Max Paiella, il Ruggito del Coniglio su RAI Radio2.

Nutrita anche la pattuglia dei pugliesi che hanno risposto all’appello lanciato dagli organizzatori della kermesse sangiovannese. Hanno dato la loro disponibilità: Antonio Del Sordo, Saverio Gerardi, Fulvio Palese, Maurizio Grondona, Pippo Foglianese e Lorenzo Zecchino, cantautore, con due partecipazioni al Festival di Sanremo. Suoneranno anche per la Jam in piazza il gruppo musicale di San Severo Jazz e Terzomondo