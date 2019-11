Con il duo 'Cianfrusaglie' tornano i live a La traccia nascosta

Tornano i LIVE a La Traccia Nascosta, il duo "Cianfrusaglie" percorre le strade musicali della campagna Americana, dal western swing delle dancehalls del Midwest e dall’hillbilly delle montagne del Southeast giù fino alle juke joints del Delta del Mississippi, per approdare infine negli studios di Memphis, dove il country si contamina, si elettrifica e strizza l’occhio alle luci della città. Per disegnare questo percorso Sebastiano e Carletto si servono degli strumenti più tipici della musica popolare americana, da chitarre, slide e contrabbasso fino ad armonica, stomp, rullante e sonagli, intrecciando suoni di corde, armonie vocali e ritmi in un groove trascinante e ricercato.