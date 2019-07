Torna "Ischitella Run": partita la macchina organizzativa della III edizione

Partita la macchina organizzativa della III edizione di Ischitella Run, la gara podistica a carattere provinciale sulla distanza di 10 km, che quest’anno si svolgerà domenica 8 settembre a Ischitella (FG), nel Gargano.

Organizzata dalla Asd “Runners” Gymnasium Ischitella, con la coorganizzazione dell’Assessorato allo Sport del Comune di Ischitella e il patrocinio della Regione Puglia e con l’approvazione tecnica del Comitato Provinciale Fidal Foggia, la gara podistica ha come obiettivo la promozione della corsa come corretto stile di vita, mezzo di promozione del territorio e strumento di aggregazione.

Determinante il supporto dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, grazie alla sensibilità manifestata da sempre verso questi eventi dal vicepresidente Claudio Costanzucci che ha accolto con entusiasmo la richiesta dell’assessorato allo sport del Comune di Ischitella di patrocinare e sostenere questa terza edizione di “Ischitella Run”. Diversi i soggetti coinvolti nella realizzazione della manifestazione, coordinata quest’anno da Rina Salvatore, membro della Asd “Runners” Gymnasium Ischitella, la giovane società podistica che con coraggio e determinazione promuove da tre anni la gara podistica nella cittadina di Ischitella, trovando in Alessandro Nobiletti, assessore allo sport del Comune garganico, grande collaborazione per l’organizzazione dell’evento. Tante le novità di questa terza edizione a cominciare dal nuovo percorso individuato per la gara podistica.

Contestualmente alla 3° Ischitella Run è in programma inoltre una corsa non competitiva di 10 km e tre gare per bambini e ragazzi e un trofeo Fratres dedicato a tutti i donatori di sangue. Il comitato organizzatore dell’evento ringrazia anticipatamente tutti i volontari che permetteranno di celebrare questa grande giornata di sport che vedrà arrivare ad Ischitella atleti da ogni parte della Regione Puglia nonché dalle regioni limitrofe. Tutti i dettagli della manifestazione saranno resi noti nei prossimi giorni.

