I segreti delle Reggia di Caserta raccontati da Tiziana Barrella

Una guida misterica di una delle strutture più belle del mondo, realizzata da un team di esperti in grado di trasformare la visione della meravigliosa Reggia di Caserta in uno straordinario messaggio a cielo aperto. Storie, miti, curiosità, percorsi iniziatici, statue, giochi d’acqua: tutto racchiude uno speciale simbolismo, interpretato allo scopo di offrire al lettore e al visitatore un viaggio nel tempo, un modo del tutto nuovo di guardare un monumento o un’opera d’arte. È l’intento del libro Culture esoteriche e significati nascosti. I segreti della Reggia di Caserta (Libraio, 2019), scritto da Alessandro Meluzzi e Tiziana Barrella, oggetto della presentazione in programma venerdì 18 ottobre, alle ore 19, nello spazio live della libreria Ubik di Foggia. A spiegare agli appassionati di storia e opere d’arte alcuni dei significati celati all’interno della meravigliosa opera vanvitelliana, sarà l’avvocato Tiziana Barrella, esperta del settore e chiamata a tracciare un ponte tra la contemporaneità e il Settecento, con il fine di svelare tutto ciò che volevano comunicare i nostri regnanti di allora.

