L’instore tour di Thomas fa tappa al GrandApulia

Sarà il centro commerciale GrandApulia ad ospitare, venerdì 11 maggio alle 18.00, una delle due tappe pugliesi dell’instore tour promozionale dell’ultimo album di Thomas, cantante rivelazione della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il disco, che celebra il passaggio del cantante alla maggiore età e che, non a caso, si intitola ‘Thomas 18 Edition’, è la nuova versione dell’album omonimo uscito lo scorso ottobre ed entrato direttamente al n.1 della classifica di vendita, arricchito da diversi brani inediti, uno dei quali sarà cantato dall’artista prima dell’inizio del firmacopie.

Per incontrare il giovane cantante veneto è necessario essere in possesso del nuovo cd (acquistabile anche presso Mediaworld e Ipercoop di GrandApulia) e del pass che sarà in distribuzione, fino ad esaurimento scorte, da domani pomeriggio presso un apposito desk collocato in piazza centrale ai seguenti orari:

Mercoledì 09 maggio dalle 15:00 alle 19:00

Giovedì 10 maggio dalle 15:00 alle 19:00

Venerdì 11 maggio dalle 10:00 alle 18:00

Per ottenere il pass sarà necessario portare con sé cd e scontrino di acquisto, sia che il disco sia stato comprato al GrandApulia, sia che sia stato acquistato altrove. I pass serviranno a regolamentare l’accesso al palco che sarà allestito nella piazza centrale del centro commerciale. Nel caso remoto in cui dovessero terminare i pass, i fans potranno comunque incontrare Thomas per farsi autografare il cd e scattarsi una foto. Con Thomas non sarà possibile scattarsi un selfie. Un fotografo professionista provvederà a realizzare le foto che nei giorni successivi saranno pubblicate sulla pagina Facebook del centro commerciale.