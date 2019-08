TheGiornalisti vs Negramaro: Stefano Carlino in concerto

TheGiornalisti vs Negramaro in concerto: la band di Stefano Carli, cantante proveniente da Amici di Maria De Filippi, si esibirà a Siponto presso il Ristorante Kursaal.



PER INFO E Prenotazioni :

328.9595266

380.3781877



Menù “MERAVIGLIOSO”

- bruschetta Kursaal assortita

- pizza a scelta (Margherita; Diavola; Vegetariana; Parma; 5 Formaggi)

- 1 birra 🍺 a testa



Menù “Maradona y Pelè”

- Rustico Kursaal

- Arrosto di maialino al forno

- Patate al forno con rosmarino

- 1 bottiglia di vino x 4 🍷



Menù “Felicità Puttana”

- Degustazione di mare 🌊 (insalata di mare; bocconcini di zucchine e gamberi; alici marinate; cicala gratinata; cozze gratinate; cozze ripiene)

- Risotto ai frutti di mare 🌊

- 1 bottiglia di vino x 4 🍷



Menù “COMPLETAMENTE”

- a scelta sulla carta



La serata continuerà con il dj set



STEFANO CARLINO special guest della serata, cantante della band Inizia a studiare canto e musica nel 1995 ,all’età di 6 anni, sotto la guida del M° Massimo Scardia. Partecipa a numerosi concorsi nazionali ed internazionali classificandosi sempre nelle prime posizioni davanti a giurati del calibro di Mogol, Luca Pitteri, ecc… Inizia a studiare tecnica vocale col M° Francesco Faiulo e con la M°Olivia Toma, inoltre prosegue lo studio della tastiera con il M° Valentino Romano e della chitarra classica con il M°Enrico Duma. Nel 2003 frequenta l’Accademia di Sanremo con stage e seminari tenuti da Francesco Renga, Mariella Nava, Giancarlo Golzi ecc.., giungendo alle fasi finali delle selezioni del Festival. Nel 2004, entra a far parte del Musical “Il contagio” (nel cast anche Emma Marrone), nato dalla supervisione di Renato Zero. Nel 2004 partecipa alla fase finale del Festival di Napoli (Rete 4) Dopo vari anni di didattica ed esperienza nel campo della musica inizia a comporre inediti. Successivamente frequenta un corso di dizione, superando l’esame finale con Fioretta Mari. Da Ottobre 2008 si trasferisce a Roma per frequentare il DAMS di Roma3 e la SAINT LOUIS COLLEGE OF MUSIC. Approfondisce lo studio del canto moderno e Jazz sotto la guida di Marco D’Angelo,Maria Grazia Fontana , Diego Caravano; Pierluca Buonfrate, Alessandra Piroddi e di pianoforte ed Ear Treaining (Antonio Solimene); Armonia (Pierpaolo Principato). Dal 2009 al 2011 fa parte del Vocalab un progetto vocale curato da Diego Caravano (Neri per caso), calcando il palco del “The Place” (che in questi anni ha visto alternarsi artisti come Michael Bublè, Vinicio Capossela, Pino Daniele ecc…) , uno dei locali cult della musica nella capitale. Dal 2011 è il cantante dei Nevenera. Sempre nel 2011 frequenta uno stage con Fausto Donato (A&R Manager di Universal Music) e si esibisce davanti a Marcello Balestra (Warner Music) e Diego Calvetti (Autore e produttore di Patty Pravo, Noemi ecc…) Nel 2012 frequenta uno stage con il M° Vincenzo Incenzo (autore per Renato Zero, Pfm, Ornella Vanoni ,Miche

A fine 2012, arriva il primo video dei Nevenera, per la canzone inedita Settembre, che fa parte del loro primo album Cristallo. Nell’album ci sono anche i brani: Quel che sei, Il tempo si è fermato, E tutto il mondo era lì e Qui con me.

Nel novembre 2015, pubblicano un nuovo inedito: Non Smettere di Tremare, con il quale approdano nella scuola più famosa d’Italia , la scuola di Amici nel 2016 fu un grande successo per lui .

Gallery