Giovedì 19 dicembre, dalle 16.30 alle 19.30, presso il Coworking Artefacendo di San Giovanni Rotondo parleremo del valore della pianificazione strategica dell’innovazione con il workshop “ The value of strategic innovation planning” tenuto da Giuliana e Antonio Rinaldi.

Il workshop è dedicato agli imprenditori del territorio. Sarà svolto attraverso l’analisi dei processi utili a migliorare le performance aziendali e coinvolgerà i partecipanti, chiamandoli a condividere le proprie storie ed esperienze. I due esperti potranno così applicare a casi concreti i concetti espressi, al fine di far comprendere meglio come un’azienda può esprimere il suo pieno potenziale se adattata le sue strategie al contesto culturale specifico dell’azienda e del settore di mercato in cui opera. Condizione indispensabile per raggiungere questo obiettivo è un’organizzazione flessibile, interfunzionale, trasparente, il cui valore può essere notevolmente aumentato condividendo il quadro generale a tutti i livelli dell’organizzazione. L’innovazione è la chiave principale per promuovere la cultura del valore.

Giuliana Rinaldi è un ingegnere gestionale con executive master in gestione della ricerca, innovazione & tecnologia. Quattro anni di esperienza nella ricerca e sviluppo di Pirelli nel ruolo di pianificazione tecnologica e gestione del portafoglio progetti in ottica strategica, e una profonda conoscenza delle metodologie di technology roadmapping, gestione della conoscenza e trasferimento tecnologico in ambito industriale. Antonio Rinaldi è un ingegnere gestionale con master in corporate finance & investment banking orientato all’innovazione, abituato a lavorare principalmente con CEO, CFO e CTO. Circa tredici anni di esperienza in consulenza manageriale, progettazione di processi e sistemi organizzativi, controlling, business planning e gestione di sistemi ERP multi-countries, con una approfondita conoscenza delle metodologie di project & portfolio management e business intelligence. Info e adesioni al 3669404991. www.innovattiva.com