“The night of Revolution” a Foggia: la palestra 'Taralli' ospita il gala di kickboxing

Si terrà domenica 18 marzo con inizio alle ore 19.00 presso il Palazzetto dell’Atletica Pesante “A. Taralli” di Foggia la seconda edizione del “The night of Revolution” il gala di kickboxing con quattro incontri pro, organizzato dall’ASD Palestra Revolution Kickboxing – Team by Ciccio Russo. Questi gli incontri in programma: Franco Trotta – Manuel De Luca; Mario Giardiello - Modou Thiao; Massimiliano Scarimboli – Simone Urbinati; Mario Zolli – Francesco Vaccaro.