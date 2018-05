I The Kolors in concerto a San Severo: la band protagonista nell'atto finale della Festa del Soccorso

Il Sindaco Francesco Miglio e l’Amministrazione Comunale tutta sono lieti di annunciare che sarà una delle band più amate, soprattutto tra i giovani, a chiudere i festeggiamenti 2018 in onore di Maria SS. Del Soccorso.

Mercoledì 23 maggio alle ore 21,00 in Via Martiri di Cefalonia, nei pressi del Comune nuovo, si esibiranno The Kolors, gruppo molto conosciuto ed apprezzato dal pubblico, esplosi nel 2015 dopo aver vinto il talent show AMICI di Maria De Filippi. Quest’anno hanno partecipato al Festival di Sanremo con il brano Frida. Come sempre si potrà assistere gratuitamente al concerto.