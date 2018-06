I The Kolors in concerto a San Severo: la band protagonista in piazza

Torna la grande musica a San Severo. Domenica 24 giugno 2018, con inizio alle ore 21,00, è infatti in programma il concerto dei The Kolors, una delle band più amate dai giovani. Il concerto si terrà in via Martiri di Cefalonia, nei pressi della nuova sede comunale.

“Riproponiamo alla gente di San Severo – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio – la serata canora prevista durante i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Soccorso che era stata annullata per le avverse condizioni atmosferiche. Ci sarà sicuramente da divertirsi e ballare con le note del giovane gruppo che ha già ottenuto successo e conquistato il grande pubblico italiano”.