The Kolors live ad Ascoli Satriano: concerto gratuito in piazza Giovanni Paolo II

I The Kolors tornano in Capitanata, si fa per dire. Dopo il concerto di San Severo, annullato per i tragici fatti avvenuti nella città dell'Alto Tavoliere, Stash, Daniele Mona e Alex Fiordispino saranno protagonisti ad Ascoli Satriano con un concerto in piazza Giovanni Paolo II lunedì 20 agosto, dove proporranno le loro principali hit, da 'Everytime' a 'Why Don't you love me', fino a 'Frida', brano con il quale hanno partecipato all'ultimo festival di Sanremo.