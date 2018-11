Con 'The chinese whispers' parte la nuova stagione della Piccola Compagnia Impertinente

Comunicare, comprendere e farsi comprendere diventa sempre più difficile. L’incomprensione è sempre dietro l’angolo, visto che troppo spesso gli strumenti della comunicazione sono armi a doppio taglio: i social network su questo fanno scuola.

Lo sa benissimo la Piccola Compagnia Impertinente di Foggia che il 16,17,18,23,24,25 novembre 2018 alle ore 21 va in scena col primo spettacolo serale della nuova stagione teatrale: si chiama THE CHINESE WHISPERS ed è un’espressione che indica, semplicemente, il telefono senza fili, un gioco dell’infanzia.

È il viaggio di una o più̀ parole, da quando partono a quando e come arrivano. Un dialogo, sempre lo stesso, ventidue battute che si ripetono. Cambiano gli scenari, resta l’incomprensione. È un circolo vizioso irrituale, in cui è caduto l’essere umano di oggi. I rapporti interpersonali sono fragili, l'incomprensione va oltre il linguaggio e pervade i frammenti di discorso.

Le parole cambiano radicalmente di significato e si riempiono di sentimenti differenti. Pierluigi Bevilacqua, ideatore e regista di THE CHINESE WHISPERS, vi aspetta con Simona Bordasco, Asia Correra, Michele Correra, Mario Mignogna, Martina Miticocchio, Giulia Palumbo e Giammarco Pignatiello in via Castiglione 49 a Foggia

Per assistere agli spettacoli è necessario avere tessera associativa in corso di validità. Per associarsi o rinnovare la tessera è necessario compilare un modulo e versare una quota associativa di euro 2,00

LABORATORIO TEATRALE CORSO BASE

Dal Piccolo Teatro Impertinente di via Castiglione arriva un’altra interessante notizia: sono aperte le iscrizioni ad un corso di avviamento teatrale, con frequenza settimanale, da novembre 2018 ad aprile 2019.

Il corso vuole essere propedeutico alla scuola di teatro, e si prefigge di esplorare attraverso il gioco teatrale, le tecniche di recitazione, l'uso del corpo nello spazio e la capacità emotivo-espressiva legata al testo, le possibilità creative dell'allievo, in relazione al gruppo e alle dinamiche corali nel lavoro.

Alla fine del percorso è prevista una dimostrazione finale, nella quale riportare, in forma di performance-spettacolo, il lavoro svolto.