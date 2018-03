Esce ‘Terzo disco d’esordio’, l’album di Inigo: a Biccari presenta il suo primo lavoro da solista

Archiviata l’esperienza “Inigo & Grigiolimpido”, Inigo (all’anagrafe Inigo Giancaspro), cantautore e compositore pugliese diplomato al C.E.T. di Mogol , che nell’ottobre 2015 ha vinto Area Sanremo con il brano " Di me e di te", ora ritorna in scena con il suo primo album da solista. Il passaggio dalla band alla carriera solista Inigo lo spiega in modo semplice, guarda caso citando un artista, Luca Carboni, le cui assonanze con la sua voce sono evidenti. “C’era un disco di Luca Carboni di qualche anno fa intitolato “Le band si sciolgono” e io credo che i motivi occhio e croce siano sempre gli stessi. Per impegni vari era diventato difficile riuscire a fare tutto ciò che il far parte di una band comporta”.

La produzione artistica è curata da Inigo stesso e dal suo chitarrista (Emanuele De Lucia). Ne viene fuori un disco meno elettrico e più acustico, i brani sono un po’ più “nudi” di quelli precedenti, e questo rappresenta sicuramente un cambio di rotta. La continuità rispetto al passato è comunque rappresentata dal suo modo di scrivere e di cantare le canzoni.

Uno stile molto particolare, che dà una marcia in più a questo disco. Viene in mente Rino Gaetano in primis. Ma poi c’è tutto un modo sbilenco, a tratti surreale, disincantato, e con un ghigno sulle labbra che rende i testi sempre imprevedibili.

Da notare all’interno dell’album la collaborazione con Francesco Baccini (in “Mai fermarsi”) e con Andrea Mirò. Il brano “La tesi del coraggio” con Mirò è stato premiato al Salone del libro di Torino grazie al testo, lo stesso testo che gli ha permesso due mesi dopo di salire sul podio del Premio Lunezia.

BIO

Inigo (all'anagrafe Inigo Giancaspro) è un cantautore pugliese diplomato al C.E.T. di Mogol come autore e compositore.

Nel 2008 dà vita al progetto “Inigo & Grigiolimpido” con il quale pubblica due dischi: l’omonimo “Inigo & Grigiolimpido” (Ema Records, 2009) e “ControindiCanzoni” (Interbeat, 2013). A questi si aggiungerà il singolo “L’almanacco dei mondiali” uscito in occasione dei Mondiali di calcio in Brasile a giugno del 2014.

Da segnalare il premio per la “Miglior canzone d'amore indipendente” ricevuto dal Mei (Meeting delle etichette indipendenti), a febbraio del 2012, al Palafiori di Sanremo durante la settimana del Festival, per il brano "Tutta un'altra guerra" contenuto nel disco d'esordio.

Ad ottobre 2015 presenta ad "Area Sanremo" il brano "Di me e di te" con il quale vince la manifestazione e arriva alla finale di Sanremo Giovani in diretta su Rai 1 del 27 novembre. "Di me e di te" entrerà nella TOP 50 della Indie Music Like dell’anno 2016 (classifica dei brani più trasmessi dell’anno dalle radio indipendenti).

A maggio 2016 viene premiato al Salone del libro di Torino grazie al testo del brano inedito intitolato “La tesi del coraggio” che riceve una menzione dalla giuria del "Premio InediTO - Colline di Torino" nella sezione "Testo Canzone”. Con lo stesso brano due mesi dopo salirà sul podio del Premio Lunezia nella sezione “Autori di testo”. L’estate del 2016 lo vedrà arrivare in finale al Premio Bindi e al premio Botteghe D’autore.

A Gennaio 2017 esce il singolo "Ho smesso" che dopo aver ben figurato per quattro mesi di fila nella Indie Music Like stabilizzandosi nella Top 40, ad aprile entra a far parte della compilation "Libera Veramente vol.6" in download gratuito sul sito di Rolling Stones Italia. A Maggio 2017 parte l'"Ho smesso Tour" che toccherà diverse città italiane da nord a sud.

A Giugno 2017 esce il videoclip di "Osare" finalista all'Amarcort Film Festival di Rimini, mentre il 7 Novembre sarà la volta di "Mai fermarsi", un nuovo singolo/video in collaborazione con Francesco Baccini.

Il 19 Marzo 2018 esce il suo "Terzo disco d'esordio" accompagnato dal singolo estratto "Non ti so amare".

Tra Festival e concerti, Inigo in questi anni ha condiviso il palco con artisti del calibro di Fabrizio Moro, Arisa, Simone Cristicchi, Riccardo Sinigallia, Cristina Donà e Simona Molinari.