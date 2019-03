"Terre e Sole" si presenta. Il "Mediterraneo Food Festival" a Foggia dal 24 al 26 marzo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Venerdì 8 marzo alle 10:30 presso l’istituto Einaudi in via Napoli a Foggia, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di “Terre e Sole”, il “Mediterraneo Food Festival” organizzato da “Gate & Gusto” che avrà luogo in Fiera a Foggia il 24, 25 e 26 marzo. All’incontro con gli organi di informazione parteciperanno: l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Leo Di Gioia; il presidente della Camera di Commercio di Foggia, Fabio Porreca; il direttore del Dipartimento S.a.f.e. dell’Università di Foggia, Agostino Sevi; il presidente di AssoGal, Alberto Casoria; il commissario straordinario della Fiera di Foggia, Giovanni Pennisi; il vicepresidente Re.n.a.i.a. , Giuseppe Achille; il preside dell’Istituto Einaudi di Foggia, Michele Gramazio; il preside dell’Istituto Ipssar di Molfetta, Antonio Natalicchio; il presidente App Nazionale, Luigi Stamerra; il vicepresidente Imahr, Stefano Sarcinelli; il presidente della Croce Rossa Italiana - comitato di Foggia, Raffaele Pio Di Sabato. Coordinerà i lavori il presidente ed organizzatore della manifestazione, Daniele Circiello.