Torna "Terrae Maioris", la festa Medievale nel borgo antico di Torremaggiore

Anche quest’ anno ritorna la Festa medievale Terrae Maioris – Frammenti di vita medievale, IV Edizione, organizzata dall’Associazione Culturale Borgo Antico di Torremaggiore. L’evento si svolgerà nei giorni 7-8 e 9 giugno nel centro storico della città. L’Associazione che si propone la valorizzazione di tale zona, mette in atto diverse azioni che mirano alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e architettonico , tra cui ricordarne le origini avvenute proprio dopo la distruzione di Fiorentino, ora sito archeologico in agro di Torremaggiore, che ospitò morente il grande imperatore della casa di Svevia, Federico II. Nel 1255 circa i profughi della città medievale chiesero asilo nei pressi dell’ abbazia benedettina e del Castrum normanno svevo, già presenti e diedero vita al primo nucleo urbano, denominato Codacchio.

Questo il programma delle giornate:

7 GIUGNO: Cerimonia del Premio Artistico Letterario “L’uomo senza memoria non sarebbe nulla e non saprebbe far nulla”, III Edizione, che ha visto tante classi di studenti di tutte le scuole del territorio, impegnate nella scoperta di protagonisti, noti e meno noti, che hanno segnato la storia di Torremaggiore. La serata si concluderà alla Porta Uguccione con una rappresentazione teatrale della Disfatta di Fiorentino a cura di Simona Innelli e dell’ Associazione Terzo millennio.

8 GIUGNO: Cena medievale sulla strada maestra del borgo antico, ore 20:30. Immersi in ambientazione medievale, gli ospiti saranno allietati da musiche, spettacoli e da pietanze tipiche.

9 GIUGNO: Festa Medievale - Il Borgo si sveglia nel Medioevo, e grazie ai soci, scuole, associazioni e numerosi figuranti, i Vichi, caratteristiche viuzze del centro storico, si animano con botteghe, scene, balli e spettacoli a tema. Offrendo così ai visitatori atmosfere suggestive insieme al rullio dei tamburi e ai profumi delle degustazioni tipiche.

Per avere ulteriori dettagli e rimanere aggiornati visitate la pagina fb Associazione Borgo Antico