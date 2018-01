Con la storia dell’ultimo brigante si apre la stagione di ‘Percorsi ad arte’ al Piccolo Teatro

Inaugura venerdì 26 gennaio, alle ore 20,30, “Percorsi ad arte”, “Stagione Extra” del Piccolo Teatro di Foggia, con uno spettacolo di teatro civile: ‘Terra Bruciata, l’ultimo brigante’, di e con Nazario Vasciarelli. Si tratta di un intenso monologo di nuova drammaturgia, in cui l’autore interpreta un brigante circondato e senza munizioni in un vecchio casolare dai soldati piemontesi che lo hanno braccato come un animale.

Il brigante, come un tragico eroe shakespeariano, rivede nell’ora che precede la sua morte tutta la sua vita: dall’infanzia, poverissima, vissuta in una famiglia di braccianti con un padre violento, frustrato e alcolizzato, alla giovinezza, vissuta tra i boschi già come brigante in cerca di affermazione e vendetta. Dopo l'illusione garibaldina, la sua rabbia cieca lo porterà sulla via della perdizione con la consapevolezza che alle sue spalle non ci sia, ormai, che Terra bruciata. Alla fine, circondato dai suoi nemici, senza munizioni e disperatamente solo, che cosa deciderà di fare? Deciderà di arrendersi o di combattere?

Dopo lo spettacolo il pubblico sarà invitato ad un percorso storico-enogastronomico a tema, in collaborazione con l’Associazione di promozione Sociale Only Food, ideato per far conoscere le tradizioni popolari e le antiche ricette culinarie dell’epoca storica dello spettacolo, in un’ottica di più ampia di valorizzazione del patrimonio culturale della Capitanata. A condurre i partecipanti a questo itinerario esperienziale sarà Annalisa Grana, cuoca esperta di storia della gastronomia locale che, attraverso il racconto di aneddoti legati alla figura della donna nel periodo del brigantaggio, illustrerà ricette tipiche locali.

Si ricorda che l’ingresso è riservato ai soli soci. Per tesserarsi basta rivolgersi alla Segreteria aperta tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.30

Per informazioni: 0881.72 34 54.

Compagnia Teatrale Palcoscenico

Via Nicola Delli Carri, 5