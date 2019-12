Tendimi la mano; la gioia di donare (2° Memorial Franco Bergantino) a Vico del Gargano

Tendimi la mano; la gioia di donare (2° Memorial Dott. Franco Bergantino) Venerdì 27 dicembre 2019, ore 17.00 Auditorium “R.Lanzetta” Via Alcide De Gasperi 13 – Vico del Gargano (FG) In data 27 dicembre 2019 (dalle ore 17.00) si terrà, presso l’Auditorium “R.Lanzetta” di Vico del Gargano (FG), il secondo evento (dopo il convengo dello scorso anno “Talassemia ieri ed Oggi”) in ricordo del dottor Francesco Saverio Bergantino, organizzato da Rosa Buo (moglie del dottor Bergantino) ed i suoi figli, ed in collaborazione con la Fratres di Vico del Gargano, dal titolo “Tendimi la mano; la gioia di donare” Si tratterà di un incontro all'insegna dell’informazione e della sensibilizzazione riguardo un tema tanto delicato quanto importante come quello della donazione di midollo osseo. Nel corso della serata (accompagnata da esibizioni a tema di artisti locali) presieduta dal Dott. Mario Rocco d’Altilia (Dirigente Medico del reparto di Pediatria Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo) e dal Dott. Michele Lauriola (Giornalista - Direttore del mensile Fuoriporta) e con la partecipazione del Sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino, interverranno: - Dott.ssa Filomena Sportelli: dirigente medico U.O. Immunoematologia e Trasfusione Ospedale Riuniti di Foggia; - Dott. Angelo Michele Carella: responsabile dell’Unità di Terapia Intensiva Ematologica e Terapie Cellulari Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo; - Dott. Matteo Cannarozzi de Grazia: direttore responsabile del Distretto Socio Sanitario di Vico del Gargano; - Sig. Giuseppe Chiucini: presidente gruppo FRATRES Vico del Gargano. Agli interventi degli esperti del settore, si aggiungeranno le testimonianze dirette di donatori e riceventi.