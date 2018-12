Mercati di Città La Prima e Telethon di nuovo insieme: parte la settima edizione della raccolta fondi

Al via la settima edizione di TELETHON - Mercati di Città La Prima, una collaborazione iniziata ben sei anni fa e che ad oggi ha raccolto oltre “85.000" euro.

Dal giorno 11 dicembre 2018 fino al 5 gennaio 2019, presso le casse dei punti vendita Mercati di Città la Prima, dislocati in Foggia e provincia, sarà possibile contribuire alla campagna di raccolta fondi a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche rare. Nei Mercati di città La Prima, i clienti potranno offrire un grande contributo alla Fondazione Telethon con un piccolo gesto (anche solo di 0,10 centesimi) e per ogni donazione riceveranno una mini confezione di biscottini a forma di cuore come riconoscimento del bellissimo gesto compiuto.

Inoltre sarà possibile anche acquistare, sempre nei punti di vendita Mercati di Città, i cuori di cioccolato Telethon prodotti da Caffarel, al latte e fondenti al costo di 12,00 euro.

Il giorno 6 gennaio sarà celebrata la cerimonia di chiusura della raccolta fondi con la consegna dell’assegno alla Fondazione Telethon.

Anche quest’anno scegli di essere presente con il cuore.