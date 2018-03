Il rapper Tedua a Foggia: alla 'Mondadori' la presentazione di 'Mowgli, il disco della giungla'

Il rapper TEDUA sarà a Foggia lunedì 19 marzo alle ore 14.30 presso il Mondadori Bookstore/Libreria Dante (via Oberdan, 9-11) per il firmacopie del suo album: “MOWGLI Il disco della Giungla”, prodotto da Chris Nolan. Si accede all’INSTORE unicamente attraverso il pass, che sarà rilasciato - contestualmente all’acquisto della copia del disco - dallo staff di Mondadori/Libreria Dante.

Classe 1994, il Mowgli del rap italiano, dalla periferia di Genova, è arrivato a Milano con il desiderio di riscatto da una vita che l’ha messo alla prova sin da piccolo. Trova la sua rivincita nella boxe, nelle strofe che scrive e nelle battaglie di freestyle, arrivando a definire un flow unico nel suo genere. Il suo vissuto personale si trasforma in rima e conquista il pubblico con la sua identità.

“In questa giungla di omologati, solo il vero Mowgli sopravvive. In un mondo fatto di speranze infrante e tappe bruciate, nasce la necessità di affermarsi, di ottenere risultati e di distinguersi. Tedua non vuole proclamarsi il più forte, ma vuole semplicemente esporre una sua visione, intima e personale, della vita in periferia in cui le persone si ritrovano abbandonate a se stesse e l’unica via d’uscita è quella di lottare con tutte le proprie forze. Il titolo dell’album si rifà alla figura letteraria del “cucciolo d’uomo” sperduto nella foresta che viene accudito da una serie personaggi con i quali condivide le sue avventure. Il leitmotiv è, appunto, la “giungla urbana”, nella quale è cresciuto e continua a vivere. Il passato, le difficoltà e gli errori prendono vita nei versi delle sue canzoni, che diventano una guida generazionale per muoversi al meglio nella giungla di tutti i giorni. Il disco è un alternarsi di tutti gli elementi che lo contraddistinguono: esercizi di stile, giochi di parole, creazione di immagini d’impatto e il suo modo originale di incastrare e chiudere rime”.