Tecnologie d’innovazione: open day all’Its Apulia digital maker di Foggia

Realtà Aumentata e virtuale, animazione 3D, droni, IoT e sensori: l’ITS Apulia Digital Maker apre le porte per presentare la sua esclusiva offerta formativa post-diploma con un Open Day in programma mercoledì 14 marzo 2018, dalle ore 9.00 alle 14.00 presso la sede di Via San Severo, km 2 a Foggia.



L’Istituto foggiano, primo ed unico del settore ICT (Information and Communication Technologies) in Puglia e nell'Italia meridionale peninsulare, si propone come un presidio di ricerca e sviluppo della cultura dell’innovazione digitale a livello regionale. Rientra, infatti, nel sistema ITS nazionale sul quale il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso il piano Industria 4.0 - insieme al MIUR, Regioni e Enti e organismi istituzionali - sta investendo importanti risorse, con il duplice obiettivo di agevolare il trasferimento dell’innovazione tecnologica alle imprese e favorire l’occupazione qualificata.



Come attestano i dati del MIUR, circa l’80% dei Diplomati ITS trova lavoro entro 12 mesi dal conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore, che si ottiene dopo il biennio formativo dei percorsi ITS, di circa 1800 ore, delle quali oltre il 50% è di tipo esperienziale, con stage e tirocini in aziende anche estere.



Per presentare l’eccellenza di questa nuova e importante opportunità formativa, l'Open Day dell’ITS Apulia Digital Maker sarà incentrato su alcuni dei contenuti più innovativi legati alla proposta didattica e permetterà ai partecipanti di vivere un momento di "informazione attiva" - attraverso esperienze laboratoriali, incontri con le imprese, interazione diretta con i docenti e il team dell’istituto – finalizzate a presentare i corsi proposti: Multimedia Producer, professionista della progettazione di prodotti multimediali e interattivi, e Digital Farmer, tecnico specializzato nell’utilizzo di strumentazioni hi–tech per l’agricoltura e zootecnica, rivoluzionata dalla smart & precision agriculture.



Organizzata in collaborazione con alcune delle prestigiose aziende partner delle attività formative dell’ITS – da cui proviene oltre il 40% dei docenti - infatti, la mattinata offrirà a studenti delle scuole superiori, docenti, famiglie e a tutti i cittadini interessati l’opportunità di conoscere nel dettaglio questi percorsi formativi, che assicurano alte competenze professionali integrate, indispensabili per entrare da protagonisti nell’attuale mondo del lavoro.