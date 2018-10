Un ricco programma e il ritorno della lirica: al ‘Verdi’ una stagione teatrale di grande livello

Nel Foyer del Teatro Comunale Giuseppe Verdi è stato ufficialmente presentato il cartellone della Stagione Teatrale 2018 – 2019 organizzata dall’Amministrazione Comunale di San Severo in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Alla conferenza - aperta alla stampa ed alla cittadinanza -, moderata e coordinata dal Portavoce dott. Michele Princigallo, hanno preso parte il Sindaco Francesco Miglio, l’Assessore Celeste Iacovino, il Presidente del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese (TPP) Peppino D’Urso, il responsabile ufficio stampa TPP Ileana Sapone, il Direttore dell’Accademia Lirica Umberto Giordano di Foggia Davide Longo e le altre autorità comunali.

“Ci prepariamo anche quest’anno ad inaugurare – ha detto il Sindaco Miglio - una Stagione teatrale per il nostro prestigioso Teatro Comunale Giuseppe Verdi di grande livello. In questi anni la nostra amministrazione, grazie ad una programmazione attenta ed equilibrata, ha visto gli abbonati alle ultime stagioni teatrali del Verdi aumentare in maniera esponenziale.

Le stagioni teatrali già a partire da quella del 2014/2015 hanno riscosso molto successo, registrando per la prima volta dopo decenni il tutto esaurito per moltissimi spettacoli. Questo è sicuramente un risultato importante non solo perché rappresenta la conferma della validità della scelta dell’Amministrazione Comunale di proporre stagioni con spettacoli e artisti conosciuti e apprezzati da un pubblico più ampio, ma anche perché dimostra che il nostro Teatro è diventato nel tempo un luogo della Cultura che la Città sente come proprio. Quest’anno inoltre ho fortemente voluto che il Verdi tornasse ad ospitare l’Opera Lirica, ormai assente da anni dal suo palcoscenico per motivi di ordine economico. Siamo riusciti pertanto a prevedere, grazie alla collaborazione di alcune associazioni del territorio, la programmazione, fuori abbonamento, di due grandi Opere, La Traviata e il Barbiere di Siviglia, che sicuramente attireranno nel nostro Teatro non solo gli appassionati ma anche il pubblico più curioso che per la prima volta potrà assaporare le note dei grandi musicisti del passato”.

“Ogni volta è una grande emozione – aggiunge l’Assessore Iacovino - parlare del nostro Teatro Comunale, che, nei suoi 81 anni di vita, ha visto esibire sul suo palcoscenico i più grandi artisti del mondo dello spettacolo italiano e internazionale. Anche quest’anno abbiamo cercato di rispettare il prestigio del Teatro Verdi, predisponendo un cartellone per la Stagione 2018/2019, che, per la sua variegata offerta, si profila sicuramente come uno dei più interessanti degli ultimi anni. In sintonia con le passate stagioni organizzate da questa amministrazione, abbiamo programmato spettacoli in grado di accontentare il numeroso pubblico affezionato del Verdi e di attirare quella parte di pubblico che non è ancora mai venuto in Teatro, grazie alla presenza di grandi nomi conosciuti non solo nel mondo teatrale ma anche per la fama ottenuta sul grande schermo. Dieci spettacoli in abbonamento da novembre ad aprile, di cui uno gratuito per gli studenti della città e un musical natalizio di grande successo; un concerto di livello internazionale e due opere liriche fuori abbonamento: il Teatro Verdi aspetta tutti”.

