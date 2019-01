A San Marco in Lamis torna la stagione teatrale, sabato in scena "Il prezzo" (perché per ogni scelta c'è un rischio da correre)

Sabato 12 gennaio 2019 , inizia la Stagione Teatrale del Giannone di San Marco in Lamis con lo spettacolo “Il prezzo”: un gruppo di operaie e impiegate, rappresentanti di tutti i lavoratori della fabbrica, è costretto a prendere una decisione su una apparentemente innocua proposta dei proprietari. Ad una prima lettura, considerato il periodo di crisi economica, la quasi totalità delle rappresentanti è favorevole ad accettare l'offerta. Ma l'inevitabile discussione porterà all'esplosione di conflitti latenti, scontri generazionali, divisioni etniche.Per ogni scelta c'è un rischio da correre, un prezzo da pagare".

Uno spettacolo che coinvolge emotivamente il pubblico. Gli spettatori, disposti intorno alla scena, saranno partecipi dello sviluppo dei fatti e li porterà alla fatidica domanda: “Cosa avrei fatto, io?”

La regia, curata da Raffaello Lombardi, si basa su una recitazione realistica e attenta alle relazioni fra le undici attrici in scena che hanno cercato e sviluppato minuziosamente le pieghe di tutti i personaggi. Una recitazione vissuta e non mostrata, dove il qui e ora è la base su cui si poggiano le battute di un testo mai mostrato e dove i personaggi sono esseri umani in cui il pubblico si riconoscerà.

Con Alessia Auriemma, Francesca Cicchelli, Laura De Camillis, Marialaura Ferrara, Giusy Granitto, Adriana Greco, Antonella Mainelli, Tiziana Navarra, Sonia Reale, Maura Sala, Filomena Sanzari. Regia di Raffaello Lombardi. Organizzazione di Paola Cerimele. Costumi Laboratorio CSM - trucco Viviana Lalli.

Costo del biglietto euro 10,00 Costo Abbonamento a 6 spettacoli della stagione teatrale euro 50,00. E’ possibile l’acquisto dell’abbonamento e dei biglietti con la Carta del docente. Prevendite: San Marco in Lamis: Amedeo Gioielli, Corso Matteotti;San Giovanni Rotondo: Edicola Russo, Corso Umberto I

Ingresso ore 20.30, sipario ore 21.00.