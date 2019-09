“Periferie al centro”, disegniamo insieme le città: prende vita il progetto d’innovazione teatrale e sociale

Martedì 24 settembre, alle 19.00, appuntamento al Centro Interculturale Baobab di Foggia (in via Candelaro 90) per un incontro aperto alla città e agli addetti ai lavori durante cui saranno presentate le opportunità legate al bando “Periferie al Centro”, promosso dalla Regione Puglia attraverso il Teatro Pubblico Pugliese.

L’evento è organizzato dalla compagnia Bottega degli Apocrifi in collaborazione con il Teatro della Polvere, la Soc. Cooperativa Avl Tek e alcune associazioni culturali e di promozione sociale del territorio che stanno collaborando alla stesura di un progetto d’innovazione teatrale e sociale. Un incontro in cui condividere il racconto di un’idea progettuale che punta ad offrire un servizio alla Comunità, in particolare ai suoi giovani; un racconto di come Pubblico e Privato possano, solo insieme, provare a ridisegnare i connotati di questa terra; un racconto possibile che vede in rete paesi e quartieri periferici delle città più grandi e del capoluogo, come se una Capitanata che si muove insieme fosse davvero possibile.

All’incontro saranno presenti i rappresentanti delle realtà promotrici del progetto, le associazioni e i Comuni che stanno sottoscrivendo l’idea progettuale e il Presidente di Teatro Pubblico Pugliese Giuseppe D’Urso. In caso di selezione, il progetto punterà a dare vita a percorsi di attivazione di Comunità attraverso la pratica artistica, mettendo in rete almeno 5 Comuni della Provincia di Foggia. Ad oggi – oltre ai promotori dell’incontro – la rete di progetto vede insieme in qualità di soggetti Junior e di partner sostenitori le seguenti realtà: Associazione Emmaus, Coop. Arcobaleno, Archeologica srl e IC Santa-Chiara-Pascoli-Altamura di Foggia; Parrocchia Sacra Famiglia, Associazione “Noi Manfredonia” e Associazione SS. Redentore di Manfredonia, Associazione Ja’ e Azienda Battista autonoleggio di San Marco in Lamis, il Comune di Lucera, San Marco in Lamis, Sant’Agata di Puglia e Manfredonia.

