Il Teatro dei Limoni riapre le porte: al via i nuovi corsi del Laboratorio Sperimentale Indipendente

Riparteil Laboratorio Sperimentale Indipendente del Teatro dei Limoni. Sei percorsi formativi, differenziati per età ed esperienza: adulti (livello base e livello avanzato), ragazzi (livello base e livello propedeutico), bambini (livello base e avanzato).

Nel dettaglio, è previsto un Livello Base adulti (da ottobre a maggio, ogni lunedì e mercoledì 20:00/22:30, a partire dal 14 ottobre) per complessive 140 ore di alta formazione teatrale e un Livello Avanzato adulti (da ottobre a maggio, ogni martedì e giovedì 20:00/23:00, a partire dal 1° ottobre) per complessive 200 ore di perfezionamento teatrale. Durante il corso sono previsti incontri/stage formativi tenuti da attori, registi e autori del panorama teatrale italiano.

Un lavoro sull'attore ormai consolidato da anni che, nel corso della sua attività, non ha mancato di ottenere importanti riconoscimenti. Basti pensare ai diversi allievi, formatisi nel laboratorio di Via Giardino, che hanno studiato nelle più rinomate scuole d'Italia, e non solo: Gianmarco Saurino e Maria Chiara Giannetta (Centro Sperimentale di Cinematografia, Roma), Ida Treggiari (Paolo Grassi, Milano) e Piergiorgio Martena (Accademia Internazionale D'Arte Drammatica Teatro Quirino, Roma e Taylor School of Acting, Los Angeles).

I corsi saranno tenuti da Roberto Galano (Tecnica attoriale), Leonardo Losavio (Scrittura Creativa), Giuseppe Rascio (Mimo e Improvvisazione teatrale), Francesca De Sandoli (Dizione e Fonetica), Maggie Salice (Movimento scenico) e Francesca Di Molfetta (Training biomeccanico/posturale). Classi a numero chiuso previo colloquio di selezione. Attestato valido per i crediti scolastici (Per info: 347.3414561 / 324.9948645 - info@teatrodeilimoni.it).

Ripartono, inoltre, i laboratori teatrali dedicati ai bambini e ai ragazzi. Quattro percorsi differenziati, con lo scopo di fornire agli allievi le basi delle tecniche attoriali in maniera divertente. Durante il laboratorio, i partecipanti impareranno a mettere in relazione sé stessi con tutto ciò che li circonda, avendo la meritata possibilità di sentirsi protagonisti delle loro proposte! Gioco e Teatro si mescolano richiedendo un coinvolgimento totale ed una continua ricerca delle proprie potenzialità.

Nel corso dei laboratori saranno affrontate la recitazione, il mimo e l'improvvisazione teatrale, la dizione e la fonetica, oltre a lezioni di animazione teatrale e role playing. Al termine dei corsi, tenuti da Paola Capuano, Michele Ciuffreda, Francesca De Sandoli e Maggie Salice, i giovani allievi allestiranno una performance teatrale di fine laboratori (Per informazioni: 3921242850 - ragazzi@teatrodeilimoni.it)