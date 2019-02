[ VIDEO ] A Cerignola i migranti diventano attori: ecco 'Abusivi', la prima compagnia teatrale 'mista'

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Abusivi". E' questo il nome della nascente compagnia teatrale a Cerignola ad opera della cooperativa sociale Dibenedetto e dello Sportello immigrazione “ Stefano Fumarulo” diretto da Marcello Colopi, che hanno intercettato un bando regionale.

Il progetto è ambizioso e prevede di dar vita ad una compagnia di teatro sociale coinvolgendo giovani artisti italiani e stranieri, perseguendo una duplice finalità: supportare i migranti partecipanti in un percorso di inclusione sociale e culturale; offrire ai giovani artisti italiani e stranieri la possibilità di entrare a far parte di una compagnia teatrale.

Ieri, a Palazzo Dogana, in conferenza stampa, alla presenza tra gli altri del vicesindaco di Cerignola Rino Pezzano, è stato presentato il coronamento di un percorso già in atto che in modo informale ha vissuto il processo di attivazione di una serie di iniziative ( laboratori teatrali) che la cooperativa sociale Dibenedetto ha tenuto nel corso di quest’ultimo anno a sostegno di giovani migranti presenti nel territorio di Cerignola. "Il passaggio successivo - spiega Colopi, che è anche direttore artistico- è stato proprio quello di far nascere “ qualcosa di stabile e duraturo”, che continui nel tempo, un luogo di produzioni teatrali con testi e spettacoli finalizzate ai processi di integrazione socio culturale e alla eventuale circuitizzazione". Avviata una raccolta fondi a sostegno dep progetto. La partecipazione al progetto della compagnia è gratuito .