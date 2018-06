Dialetto foggiano e le donne: il teatro all’aperto ‘irrompe’ a Parcocittà

Con l’arrivo dell’estate tornano anche gli appuntamenti di teatro estivo nel suggestivo scenario dell’anfiteatro all’aperto del Centro Polivalente Parcocittà.

La compagnia teatrale “Gli Appuli” da molti anni presente sul territorio proporrà al pubblico il suo ultimo lavoro in una cornice diversa, che si terrà domenica 24 Giugno alle ore 20,30 dal titolo “Lo scapolone bifamigliare”. Si tratta di una Commedia brillante in due atti di Felice Di Maro che ha curato anche la regia. Ricco il cast, da Salvatore Cordisco, nel ruolo di Gianni; Maria sua moglie: Lucia De Martino; Ciccio amico: Saverio Di Gregorio; Sipontina amica: Tonia Di Maggio: Luigi vai sereno: Dario Patricelli; Don Liborio parroco: Felice Di Maro, Immacolata amica: Camilla Bruno;Fede: Vito Aprile; Speranza: Sara Falcone; Notaio: Francesco D’Angelo Scenografia di Di Maro Felice e Bruno Camilla; Costumi di Bruno Camilla. Questa la trama: Gianni Chiabotto sposato con Lucia è il fortunato milionesimo cliente di un ipermercato che lo premia con una polizza sulla vita, ma che in realtà premia i suoi eredi in quanto il pagamento avviene solo se il contraente muore entro un anno. E così accade. La vedeva ritenendosi l’unica erede in quanto il marito non aveva parenti prepara un sontuoso funerale aiutata dagli amici. Dopo alcuni giorni arriva il notaio in casa della vedova e apre il testamento ed allora accade che. L’ingresso per invito può essere ritirato c/o il Parco città dalle ore 9,30alle 13 e dalle ore 17 alle ore 20,30 oppure telefonando al 3288190830.

Giovedì 28 giugno, invece, primo appuntamento con gli spettacoli estivi targati Piccolo Teatro di Foggia presso Parcocittà. In scena “A puteche de Maste Giorge” a cura della Compagnia Palcoscenico per la regia di Dino La Cecilia. Un divertentissimo folk cabaret dedicato alle meravigliose tradizioni della città di Foggia. Gag, sketch, lazzi e musiche faranno sorridere gli spettatori e divertire trasportandoli in tempi antichi e momenti di vita quotidiana che non esistono più.

Pregevole il Cast: Dino La Cecilia, Fabio Conticelli, Rita Dell'aquila, Rosario Curcelli, Tonia Di Maggio, Sarah Panessa, Maria Assunta Paciello, Lorenzo Morra, Ciro Carnevale, Alfredo Scarano

E con la partecipazione straordinarie della Unza Unza Band di Guido Paolo Longo e Pierluigi Vannella.

In mezzo a questi due spettacoli anche un appuntamento teatrale estremamente attuale: si tratta dell’evento del 26 giugno, quando dalle ore 20.30 andrà in scena “Parliamo di Donne”. Sul palco con Maria Staffieri, Giustina Ruggiero, Marilena Salvatori, Amalia Ponziano ci saranno storie, pensieri, musiche e parole intorno alla donna con qualche lacrima e molti sorrisi. Suggestive le musiche di Michele dell’Anno, e la voce del Soprano France de Magistris.

Tre spettacoli, tre appuntamenti pensati per tutti, come nello spirito di Parcocittà.